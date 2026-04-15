Vollbrand eines E-Autos

Wenige Augenblicke später geriet der am Straßenrand stehende PKW in Vollbrand.



Die FFW Bad Breisig konnte den Vollbrand schnell löschen, so dass ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden konnte. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten wie auch des Abschleppvorgangs verbleibt die Wallersstraße in Bad Breisig voll gesperrt.



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