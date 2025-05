Vier Wehren bei Gebäudebrand in Lutzerath

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Samstag in den frühen Nachmittagsstunden.

In einem zum Teil als Garage genutzten Nebengebäude im Ortsteil Driesch war ein Feuer ausgebrochen, das sich auf den gesamten Gebäudeteil ausdehnte. Die Feuerwehr Lutzerath war rasch zur Stelle. Die Feuerwehren Ulmen, Alflen und Kennfus wurden zur Unterstützung nachalarmiert. Das Gebäude wurde stark beschädigt; zudem brannte in der Garage ein PKW aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude konnte durch den gemeinsamen Einsatz der Wehren verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich erst nach einer genaueren Begutachtung beziffern lassen. Die Brandursache ist noch unklar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell