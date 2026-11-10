Mayen
Versuchter Betrug, Zeugenaufruf
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Montag, 09.11.2026, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Mayen zu einem versuchten Betrug durch bislang 2 unbekannte Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Lesezeit 1 Minute

Die Geschädigten bemerkten die Betrugsmasche, so dass die Täter die Flucht ergriffen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Haare und braune Augen
dunklerer Teint
dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am 09.11.2026 im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße in Mayen verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht? Insbesondere werden Zeugen gesucht, die die beiden beschriebenen Männer vor oder nach der Tat im Umfeld der Anschrift gesehen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
02651/801-302
KIMayen@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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