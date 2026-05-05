Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

Die Tat wurde durch den Eigentümer gestern Morgen bei der Polizei Mayen angezeigt. Nach bisher vorliegenden Ermittlungen, versuchten bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam zu öffnen, was letztendlich aufgrund der Robustheit des Gerätes nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.



Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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