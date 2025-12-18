Versuchte Diebstähle auf Baustelle

Zunächst versuchten die Diebe gewaltsam das Schloss und die Fahrertür eines Radladers aufzuheben, was ihnen jedoch nicht gelang. Darauf hin schlugen sie die Scheibe an dem Baustellenfahrzeug ein.

Bei in der Nähe befindlichen Baucontainern wurde ein Schloss aufgesägt, um einen der Container zu öffnen. Auch dieses Vorhaben misslang. Die Täter konnten weder in den Radlader noch in den Baucontainer eindringen und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. Der hinterlassene Sachschaden, belief sich auf ca. 200.- EUR.



Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell