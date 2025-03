Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

In beiden Fällen haben die Hunde die Vorfälle überlebt. Durch die tierärztlichen Untersuchungen konnte der Verdacht der Vergiftungen belegt werden. Die Hunde hatten zuvor auf einem Weg zwischen den Schrebergärten Alter Fuhrweg und Bahndamm in Remagen eine unbekannte Substanz gefressen.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder geschädigte Hundehalter, die eine mögliche Vergiftung noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mayen Tel. 02651-8010 in Verbindung zu setzen.



