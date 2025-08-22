Verstärkte Kontrollen in Kaisersesch



Hier mit Schwerpunkt auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr.

Bei der Ablenkung im Straßenverkehr wurde insbesondere auf die Nutzung von Mobiltelefonen geachtet.



Insgesamt wurden elf Verstöße festgestellt,

wobei bei der Nutzung des Mobiltelefons ein Bußgeld von 100 EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister auf die Betroffenen zukommt.

Wir werden weitere Kontrollen in unserem Dienstgebiet, unter anderem mit diesem Schwerpunkt durchführen.



Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

Bereits kurze Unaufmerksamkeiten können zu schweren Unfällen führen.



Bitte passen sie auf sich und andere Verkehrsteilnehmer auf.



