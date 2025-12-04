Vermehrte Metalldiebstähle

In den letzten Wochen häuften sich die Metalldiebstähle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau.

Zeugen berichteten in dem Zusammenhang mehrfach von einem Transporter mit rumänischem Kennzeichen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen hinsichtlich auffälliger Fahrzeuge oder Personen offenzuhalten und diese zeitnah der Polizei Adenau (02691/925-0) zu melden.



