In den letzten Wochen ereigneten sich mehrere Diebstähle von Kupfer-Regenrinnen und -Fallrohren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau.

Hierbei waren jedes Mal Kapellen betroffen. Die Bürger werden gebeten, bei Feststellung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unverzüglich die Polizei zu kontaktieren (02691/925-0).



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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