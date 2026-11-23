Hierbei waren jedes Mal Kapellen betroffen. Die Bürger werden gebeten, bei Feststellung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unverzüglich die Polizei zu kontaktieren (02691/925-0).
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Vermehrt Diebstähle von Regenrinnen
Hierbei waren jedes Mal Kapellen betroffen. Die Bürger werden gebeten, bei Feststellung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unverzüglich die Polizei zu kontaktieren (02691/925-0).