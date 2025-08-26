Ein am Fahrbahnrand parkender PKW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Wer kann Hinweise geben?
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem telefonisch in
Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Verkehrsunfallflucht
