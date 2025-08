Im Zeitraum vom 29.07.2025, gegen 11:00 Uhr, bis zum 01.08.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Straße "Burgfrieden" in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht.



Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der unfallflüchtige Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der AOK-Versicherung in der Straße "Burgfrieden" parkte. Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte er dann mit seinem Fahrzeug mit dem neben dem Parkplatz befindlichen Wohnhaus.



Am Putz des Wohnhauses entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Bereich der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass es sich um ein Fahrzeug mit rotem Lack, oder angebrachten Teilen in roter Farbe handelte.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



