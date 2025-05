Kurz vor Bruttig-Fankel kollidierte in einer scharfen Kurve ein silberner Mercedes mit einem entgegenkommenden Motorrad. Nach Zeugenangaben war der Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der silberne Mercedes flüchtetet in Richtung Bruttig-Fankel ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.



Wir bitten Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise ebenfalls den mit überhöhter Geschwindigkeit geführten Mercedes gesehen haben, sich bei der Polizei Cochem zu melden.



Hinweise werden unter 02671/984-0 entgegen genommen.



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell