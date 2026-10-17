Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Parken einen grauen PKW am rechten hinteren Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.
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Polizeiinspektion Cochem
PK'in Ewert
Telefon: 02671-9840
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Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Parken einen grauen PKW am rechten hinteren Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.