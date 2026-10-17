Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 16.10.2026, kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in 56766 Ulmen.

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Parken einen grauen PKW am rechten hinteren Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PK'in Ewert



Telefon: 02671-9840





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