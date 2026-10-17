Ulmen
Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Symbolbild
dpa

Am Freitag, den 16.10.2026, kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in 56766 Ulmen.

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Parken einen grauen PKW am rechten hinteren Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PK'in Ewert

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren