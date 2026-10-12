Kaisersesch
Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstag, den 10.10.2026, kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in 56759 Kaisersesch.

In der Nähe des dortigen Bahnhofes, im Bereich der Neubauten kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem parkenden, schwarzen PKW. An diesem entstand ein Lackschaden am hinteren linken Kotflügel. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PK'in Ewert

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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