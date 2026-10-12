In der Nähe des dortigen Bahnhofes, im Bereich der Neubauten kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem parkenden, schwarzen PKW. An diesem entstand ein Lackschaden am hinteren linken Kotflügel. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.
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Polizeiinspektion Cochem
PK'in Ewert
Telefon: 02671-9840
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Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
In der Nähe des dortigen Bahnhofes, im Bereich der Neubauten kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem parkenden, schwarzen PKW. An diesem entstand ein Lackschaden am hinteren linken Kotflügel. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, Telefon: 02671-9840, zu melden.