Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hierbei kollidierten die linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge miteinander.

Bei den beiden Pkws handelte es sich um einen grauen Hyundai Tucson sowie um einen Transporter (Kleinbus). Der Transporter dürfte einem ortsansässigen Busunternehmens zuzuordnen sein. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.



Durch die Fahrerin des grauen Hyundai wurde angegeben, dass zum Unfallzeitpunkt hinter ihr ein blauer Kleinwagen gefahren sei. Die Fahrerin des grauen Hyundai dürfte kurz nach der Kollision angehalten haben, wodurch der blaue Kleinwagen an ihr vorbeifahren konnte.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere die Fahrerin / der Fahrer des blauen Kleinwagens, werden gebeten sich telefonisch mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen (Polizei Mayen, Tel.: 02651-8010).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell