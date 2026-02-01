Mayen
Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf
Am 30.01.2026 zwischen 18:00 -22:00 Uhr kam es in Mayen in der Göbelstr.

auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Peugeot in der Farbe Blau beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Die Schadenshöhe dürfte dabei im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Mayen unter Tel. 026518010 oder per E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2, 56727 Mayen
Telefon: 026518010

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

