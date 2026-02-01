Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Peugeot in der Farbe Blau beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.



Die Schadenshöhe dürfte dabei im vierstelligen Bereich liegen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Mayen unter Tel. 026518010 oder per E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2, 56727 Mayen

Telefon: 026518010



