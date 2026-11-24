Mayen, Im Möhren (ots) - Am 23.11.2026, kam in der Zeit von ca. 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, zu einen Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer, PKW Hyundai, parkte in der Einbahnstraße, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 9, linksseitig am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte während der Vorbeifahrt, den Hyundai im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, von etwa 1500.- EUR zu kümmern.



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