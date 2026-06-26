Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 25.06.2026, kam es in der Zeit von ca. 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem blauen, geparkten Pkw, Ford Focus.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeugs und flüchtete von der Unfallstelle.



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