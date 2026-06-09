Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 08.06.2026, kam es in der Zeit von 07:50 Uhr bis 16:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz, in der Werkelslay.

Bei einem Parkmanöver wurde ein, weißer, PKW, Audi A 5 Cabriolet, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.-EUR.



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