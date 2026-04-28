Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW, Mercedes Benz, beschädigt.
Der Unfallverursacher touchierte den geparkten PKW, vermutlich beim Ein-oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Der Unfall wurde von mindestens 2 Personen beobachtet.
Die Personalien der Zeugen sind jedoch nicht bekannt.
Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
pimayen.wache@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801-0
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Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht