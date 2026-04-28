Polizeidirektion Mayen
Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Mayen, Parkplatz HIT (ots) - Am 27.04.2026, in der Zeit von 15 Uhr bis 15:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des HIT Marktes ein Verkehrsunfall.


Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW, Mercedes Benz, beschädigt.
Der Unfallverursacher touchierte den geparkten PKW, vermutlich beim Ein-oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Der Unfall wurde von mindestens 2 Personen beobachtet.
Die Personalien der Zeugen sind jedoch nicht bekannt.
Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
pimayen.wache@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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