Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Mayen, Parkplatz HIT (ots) - Am 27.04.2026, in der Zeit von 15 Uhr bis 15:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des HIT Marktes ein Verkehrsunfall.



Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW, Mercedes Benz, beschädigt.

Der Unfallverursacher touchierte den geparkten PKW, vermutlich beim Ein-oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Unfall wurde von mindestens 2 Personen beobachtet.

Die Personalien der Zeugen sind jedoch nicht bekannt.

Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.



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