Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden, in Höhe von ca. 2500.- EUR zu kümmern.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
