Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ochtendung, Im Bergfrieden (ots) - Am 02.03.2026, parkte im Zeitraum, von ca. 16:00 Uhr bis 16:50 Uhr, ein grauer Pkw, BMW, vor dem Anwesen der Hausnummer 2 a und wurde durch ein vorbeifahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt.