Ein in Höhe der Hausnummer 20, parkender, PKW, VW-Scirocco, wurde bei einem Parkvorgang durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Ein in Höhe der Hausnummer 20, parkender, PKW, VW-Scirocco, wurde bei einem Parkvorgang durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.