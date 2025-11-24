Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dabei streifte das vorgenannte Fahrzeug einen auf Höhe des Anwesens Kreuzstraße 2 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, dessen Außenspiegel dabei beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



