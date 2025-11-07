Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wirft (ots) -



In der Zeit vom 06.11. 21:00 Uhr bis 07.11.2025 6:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schulstraße/ Einmündung Lindenweg in der Ortslage Wirft. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich während eines Abbiegevorgangs einen parkenden PKW (HONDA) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage und der zu erkennenden Fahrspuren auf der Fahrbahn ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres, beispielsweise ein land- und forstwirtschaftliches Fahrzeug handeln könnte.

Zeugen oder mögliche Verursacher möchten sich bitte bei der Polizei Adenau melden.



