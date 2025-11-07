Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen Pkw, Volvo V 60 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
