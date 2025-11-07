Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 06.11.2025, kam es in der Zeit von ca. 19:25 Uhr bis 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen Pkw, Volvo V 60 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





