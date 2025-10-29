Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Rangiermanöver einen, roten, parkenden, PKW, Audi AVANT und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR, zu kümmern.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
