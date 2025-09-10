Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der vermutlich in Fahrtrichtung der L 98 fuhr, touchierte das Fahrzeug während der Vorbeifahrt und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1200.- EUR.
Das flüchtige Unfallfahrzeug müsste auf der rechten Fahrzeugseite weiße Lackanhaftungen aufweisen.
Zeuge möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht