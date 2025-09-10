Polizeidirektion Mayen
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Monreal, Am Hochkreuz (ots) - Im Zeitraum vom 06.09.2025, ca. 11:00 Uhr, bis zum 09.09.2025, 14:30 Uhr, kam es in Höhe der Hausnummer 32 zu einer Verkehrsunfallflucht, an einem weißen, am rechten Fahrbahnrand parkenden, PKW, KIA VENGA.



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der vermutlich in Fahrtrichtung der L 98 fuhr, touchierte das Fahrzeug während der Vorbeifahrt und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1200.- EUR.
Das flüchtige Unfallfahrzeug müsste auf der rechten Fahrzeugseite weiße Lackanhaftungen aufweisen.

Zeuge möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

