Das Fahrzeug parkte in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 20.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Opel mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf der linken Fahrzeugseite und flüchtete von der Unfallstelle.
Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
