Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 22.08.2025, kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte mit einem Fahrzeug einen schwarzen, parkenden Pkw, der Marke Fiat. Der unfallflüchtige Fahrer hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000.- EUR. Nach Spurenlage müsste es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, welches unerlaubt die Unfallstelle verließ.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



