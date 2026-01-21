Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

In Höhe einer Hofeinfahrt verlor der Radler die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen, auf der linken Straßenseite parkenden Lieferwagen, Fiat Scudo. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der Nacheile der Geschädigten und der eintreffenden Polizei, konnte der Fahrradfahrer im Nahbereich gestellt und ermittelt werden. Bei der Kontrolle der Person, stellte sich heraus, dass er unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Zudem räumte er ein auch einen Joint geraucht zu haben. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



