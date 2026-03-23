Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss



Ein PKW der Marke Daimler-Benz überholte auf der Strecke ein PKW-Anhänger-Gespann, obwohl ihm auf der gegenspur ein PKW entgegenkam. Der entgegenkommende PKW versuchte durch Ausweichen nach rechts eine Kollision zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur seitlichen Berührung zwischen dem überholenden Fahrzeug und dem entgegenkommenden PKW.

Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte das Fahrzeug des Unfallverursachers in der Ortschaft Ellenz-Poltersdorf festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 65 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Cochem, stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.



Nur durch Glück und dem Ausweichmanöver des entgegenkommenden Fahrzeugs war es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde.



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Rausch, PHK

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