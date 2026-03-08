Verkehrsunfallflucht- Parkplatz Quiddelbacher Höhe -Zeugen gesucht





Ein roter Ford Puma parkte in Längsaufstellung am Parkplatzrand zum Wald hin.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Rangieren den Ford Puma am vorderen linken Radkasten.



Aufgrund der ersten Touristenfahrten auf der Nordschleife diesen Jahres war der Parkplatz den ganzen Tag über mit wechselnden PKW gut besucht.



Wer Hinweise zum Verursacher oder Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau 02691/9250 zu melden.



