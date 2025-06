Verkehrsunfallflucht Parkplatz HIT in Mayen

Am 13.06.2025 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der PKW der Geschädigten beim Aus- oder Einparken an der Fahrertür beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der dortigen Apotheke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Mayen unter 02651-8010



