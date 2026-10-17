Verkehrsunfallflucht in Polch, Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Oktober 2026) ereignete sich gegen die Mittagszeit ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Polch.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein Fahrzeugführer beim Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten, anderen Pkw. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher aus, um nach dem betroffenen Fahrzeug zu sehen. Da er optisch keinen Schaden feststellen konnte, verließ er zunächst die Unfallstelle, verständigte jedoch im Nachgang die Polizei.

Da sich das geschädigte Fahrzeug zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort befand und dem Verursacher keine Kennzeichen oder Fahrzeugdaten vorliegen, sucht die Polizei nun nach dem Eigentümer des beschädigten Pkw.

Zudem wurde der Vorfall nach aktuellen Erkenntnissen von mindestens einem unbeteiligten Zeugen beobachtet. Dieser Herr sowie weitere Personen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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