Verkehrsunfallflucht in der Pappelstraße in Wierschem

Am Freitag, dem 22.05.2026, kam es im Zeitraum von 12:15 bis 19:45 Uhr in der Pappelstraße in Wierschem zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Grundstückseigentümers.

Aus ungeklärter Ursache streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in einer Rechtskurve eine rechtsseitig gelegene Grundstücksmauer. Hierbei entstand Sachschaden an der Mauer. Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Fahrzeugs, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Mayen

Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK

Telefon: 02651-801-0





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