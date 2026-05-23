Aus ungeklärter Ursache streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in einer Rechtskurve eine rechtsseitig gelegene Grundstücksmauer. Hierbei entstand Sachschaden an der Mauer. Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Fahrzeugs, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Mayen
Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK
Telefon: 02651-801-0
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Verkehrsunfallflucht in der Pappelstraße in Wierschem
Aus ungeklärter Ursache streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in einer Rechtskurve eine rechtsseitig gelegene Grundstücksmauer. Hierbei entstand Sachschaden an der Mauer. Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Fahrzeugs, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.