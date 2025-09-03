Verkehrsunfallflucht in Cochem - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, dem 03.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf dem REWE-Parkplatz, Markweg 3 in 56812 Cochem zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei wurde ein geparkter PKW womöglich beim Ein- oder Ausparken im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort konnten an dem beschädigten PKW rote Lackanhaftungen festgestellt und gesichert werden.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cochem telefonisch in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984/0





