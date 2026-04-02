Verkehrsunfallflucht in Adenau

Ein Transporter umfuhr rechtsseitig geparkte Fahrzeuge, als diesem ein Wohnmobil aus Richtung Nürburgring entgegenkam. Noch bevor der Transporter einscheren konnte, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, da das Wohnmobil nicht abbremste. Der Transporter hielt bei der nächst gelegenen Bushaltestelle an. Das Wohnmobil setzte seine Fahrt unerlaubt fort.



Die Polizei Adenau sucht nun Zeugen, die auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden sind und Angaben zum flüchtigen Wohnmobil machen können.



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Polizei Adenau

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