Verkehrsunfallflucht in 53501 Grafschaft - Ringen





Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel und verursachte dadurch Sachschaden an einem Verkehrsschild sowie an seinem Fahrzeug selbst.

Wenig später geriet der Unfallverursacher in einer Linkskurve soweit nach links von seinem Fahrstreifen ab, dass der linke Seitenspiegel eines unbeteiligten und entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers beschädigt wurde.



Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugfront und dem linken Seitenspiegel aufweisen.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich zudem nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen "Chrysler Sebring" handeln.



Es wird daher seitens der hiesigen Polizeidienststelle insbesondere um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, welche den Unfallhergang oder einen frischen Unfallschaden an einem solchen Fabrikat betreffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr - Ahrweiler

Ulmer, PK / Dietl, PKA



Telefon: 0261 - 103 57399





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell