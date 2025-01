Verkehrsunfallflucht durch Pick Up

Am 03.01.2025 wollte ein Verkehrsteilnehmer in Kottenheim, Hausener Straße am rechten Fahrbahnrand parken.

Ein hinter ihm fahrender grauer Toyota Pick-Up wollte an dem parkenden PKW vorbeifahren und beschädigte diesen im Vorbeifahren an der Fahrerseite.

Anschließend entfernte sich der Toyota Pick-Up von der Unfallstelle in Richtung Ettringen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Vom Toyota konnten lediglich Kennzeichenfragmente abgelesen werden.



