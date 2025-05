Verkehrsunfallflucht auf der L98 zwischen Mayen-Hausen und Welling

In einer Rechtskurve geriet ein bisher unbekanntes Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hierdurch musste ein entgegenkommender PKW ausweichen und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Telefonnummer 02651/8010 zu melden.



