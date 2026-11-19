Am Donnerstag, 19.11.2026, gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der L 108 zwischen der Ortslage Binningen und der Einmündung zur K 25 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der unfallverursachende PKW befuhr die L 108 in Fahrtrichtung Binningen und befand sich zum Tatzeitpunkt hinter einem Bus. Nach der Kollision zwischen den beiden linken Außenspiegeln flüchtete der unfallverursachende PKW von der Unfallörtlichkeit.



Verkehrsteilnehmer, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cochem zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

wache.picochem@polizei.rlp.de

PK'in Hammes



Telefon: 02671-9840





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