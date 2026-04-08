Verkehrsunfallflucht auf der B 258 Höhe Dorselermühle

Ein Lastkraftwagen mit Tieflader fuhr von Ahrdorf kommend in Fahrtrichtung Dorsel. Auf Höhe der Dorselermühle setzte ein Fahrzeug zum Überholen an und übersah dabei den Gegenverkehr. Das Fahrzeug streifte vermutlich beim Abbremsen und Wiedereinscheren den Tieflader des Lastkraftwagens.



Die Polizei sucht den Fahrer des Fahrzeugs, dass sich im Gegenverkehr befand und dass nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen einen Verkehrsunfall mit dem überholenden Fahrzeug verhindern konnte.



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