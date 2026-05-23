Verkehrsunfallflucht auf dem Viehmarkt-Platz

m Freitagmittag, dem 22.05.2026, kam es im Zeitraum von 11:00 bis 13:10 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines roten Audi A1 Sportback.

Wahrscheinlich rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken in der Parklücke rechts neben dem geschädigten Fahrzeug. Hierbei muss es zu einem Kontakt zwischen dem vorderen rechten Kotflügel des Audi A1 und dem Verursacher-Pkw gekommen sein.

Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Pkw, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK

Telefon: 02651-801-0





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