Mayen
Verkehrsunfallflucht auf dem Viehmarkt-Platz
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

m Freitagmittag, dem 22.05.2026, kam es im Zeitraum von 11:00 bis 13:10 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines roten Audi A1 Sportback.

Wahrscheinlich rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken in der Parklücke rechts neben dem geschädigten Fahrzeug. Hierbei muss es zu einem Kontakt zwischen dem vorderen rechten Kotflügel des Audi A1 und dem Verursacher-Pkw gekommen sein.
Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Pkw, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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