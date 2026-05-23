Wahrscheinlich rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken in der Parklücke rechts neben dem geschädigten Fahrzeug. Hierbei muss es zu einem Kontakt zwischen dem vorderen rechten Kotflügel des Audi A1 und dem Verursacher-Pkw gekommen sein.
Die Polizei Mayen bittet Zeugen sowie den Fahrer des Verursacher-Pkw, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Sachbearbeiter: D. Schmidt, PK
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Viehmarkt-Platz
Wahrscheinlich rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken in der Parklücke rechts neben dem geschädigten Fahrzeug. Hierbei muss es zu einem Kontakt zwischen dem vorderen rechten Kotflügel des Audi A1 und dem Verursacher-Pkw gekommen sein.