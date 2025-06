Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz

Am Donnerstag, den 26.06.2025 kam es zwischen 16:00 und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei stieg eine bislang unbekannte Person aus einem PKW aus und schlug die Fahrzeugtür gegen einen parkenden, unbesetzten grünen KIA. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Feststellungspflicht nachzukommen.



Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt gut frequentiert war, bittet die Polizei in Cochem um Zeugenhinweise unter 02671-9840.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PK Bleser



Telefon: 02671-984-0





