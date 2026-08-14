Polizeidirektion Mayen
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Herz-Jesu-Kirche in Mayen

Symbolbild

dpa

Mayen, Parkplatz Herz-Jesu-Kirche (ots) - Am Freitag, 14.08.2026, ereignete sich im Zeitraum von circa 15:30 bis 17:00 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz am Burgfrieden neben der Herz-Jesu-Kirche in Mayen.

Direkt nebenan finden aktuell die Burgfestspiele statt. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte nach aktuellem Ermittlungsstand einen dort geparkten, roten Toyota, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


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