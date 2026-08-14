Direkt nebenan finden aktuell die Burgfestspiele statt. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte nach aktuellem Ermittlungsstand einen dort geparkten, roten Toyota, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Herz-Jesu-Kirche in Mayen
Direkt nebenan finden aktuell die Burgfestspiele statt. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte nach aktuellem Ermittlungsstand einen dort geparkten, roten Toyota, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.