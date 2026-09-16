In dieser Zeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit einem vermutlich roten Kraftfahrzeug gegen den geparkten Mercedes und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.
Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz stark frequentiert, daher könnte es Zeugen des Unfallgeschehens geben. Die Polizei bittet um Hinweise die zur Ermittlungen des verantwortlichen Fahrzeugführers dienen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Winnen, PHK
Telefon: 02671-984-0
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Verkehrsunfallflucht am Centershop
In dieser Zeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit einem vermutlich roten Kraftfahrzeug gegen den geparkten Mercedes und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.