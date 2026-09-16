Verkehrsunfallflucht am Centershop

Am 16.09.2026 im Zeitraum von 17:45 - 17:55 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz des Centershops in der Nähe des Markteingangs abgestellt.

In dieser Zeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit einem vermutlich roten Kraftfahrzeug gegen den geparkten Mercedes und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz stark frequentiert, daher könnte es Zeugen des Unfallgeschehens geben. Die Polizei bittet um Hinweise die zur Ermittlungen des verantwortlichen Fahrzeugführers dienen.



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