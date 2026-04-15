Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Adenau für das Jahr 2025

Dies bedeutet eine Zunahme von 49 Unfällen (+3,9%).



Die Gesamtzahl der bei einem Verkehrsunfall verunglückten Personen ist im Jahr 2025 von 192 (Jahr 2024) auf 205 (+6,8%) gestiegen.

In Folge dieser Verkehrsunfälle erlagen 2 (5) Personen ihren schwe-ren Verletzungen. 64 (51) Personen wurden schwerverletzt und 139 (136) Personen leichtverletzt.



Der Schwerpunkt der Unfallbelastung im Jahre 2025 lag wie in den vergangenen Jahren auf den überörtlichen Straßen.

Der größte Teil der Verkehrsunfälle ereignete sich mit 448 Unfällen auf den Bundesstraßen des Dienstgebietes, 336 Unfälle wurden auf Landstraßen und 151 Unfälle auf den Kreisstraßen polizeilich auf-genommen.

376 Unfälle ereigneten sich auf den Gemeindestraßen, hierbei handelt es sich überwiegend um sogenannte "Parkplatzrempler".



Im Jahr 2025 verzeichnete die PI Adenau 455 (382) Wildunfälle.



Verkehrsunfälle Nürburgring:



Anlässlich der "Touristenfahrten" auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke wurden im Jahr 2025 96 (105) Verkehrsunfälle von der PI Adenau polizeilich aufgenommen.

Hierbei erlag 1 (2) Person ihren schweren Verletzungen. 16 (23) Per-sonen wurden schwerverletzt und 44 (29) Personen leicht.



Unfälle infolge mangelnder Verkehrstüchtigkeit:

Bei der PI Adenau wurden im vergangenen Jahr 20 (22) Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel (Alkohol und Drogen) aufgenommen.

Bei 9 (7) Verkehrsunfällen kam es dabei zu Personenschäden. 2 (3) Personen wurden in Folge der Verkehrsunfälle schwerverletzt - und 7 (7) Personen wurden dabei leichtverletzt.

Die Polizei Adenau legt weiter besonderen Augenmerk auf berauschte Fahrer. Wir werden auch in Zukunft unsere Kontrollen in diesen Bereichen konsequent fortsetzen.



Unfälle mit Jugendlichen /Jungen Fahrern (18-24 Jahre):

Im Jahr 2025 ereigneten sich 273 (278) Verkehrsunfälle unter Beteili-gung von Jugendlichen/"Jungen Fahrern". Bei den Unfällen dieser Altersgruppe verunglückten 37 (32) Jugendliche/Junge Fahrer. 10 (8) Jugendliche/junge Fahrer wurden dabei schwer - und 27 (24) Jugendliche leicht verletzt.



Unfälle mit Kindern (bis 14 Jahre):



Im Jahr 2025 wurden von der PI Adenau 3 (1) Verkehrsunfälle ver-zeichnet bei denen Kinder dieser Altersgruppe verletzt wurden. 1 (1) Kind wurde in Folge des Unfallgeschehens schwerverletzt, 5 (6) Kin-der wurden leichtverletzt. 4 (6) Kinder wurde bei diesen Unfällen als Mitfahrer im Fahrzeug leichtverletzt.



Die Polizeiinspektion Adenau wird weiterhin Kontrollen - vor allem an Schulen und Kindergärten - durchführen, bei denen insbesondere die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen überprüft wird.

Wir bitten die Eltern auch auf kurzen Strecken ihre Kinder ordnungsgemäß im Fahrzeug zu sichern.



Unfälle mit Seniorinnen und Senioren (65 Jahre und älter):

An 197 (199) Verkehrsunfällen waren Senioren beteiligt.

Bei den Unfällen dieser Altersgruppe wurden 6 (5) Senioren schwer- und 17 (12) Senioren leichtverletzt.



Unfälle mit motorisierten Zweirädern:



Von der PI Adenau wurden im vergangenen Jahr 98 (92) Verkehrsunfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrern aufgenommen.

Bei den Unfällen wurden 41 (29) Kradfahrer schwer - und 40 (36) Kradfahrer leichtverletzt. 1 (3) Kradfahrer erlag in Folge eines Unfalls seinen tödlichen Verletzungen.

Wir werden auch weiterhin gezielte Kontrollmaßnahmen zur Überwachung des Zweiradverkehrs durchführen.



Hauptunfallursachen:



An der Spitze der Hauptunfallursachen steht nach wie vor die zu hohe Geschwindigkeit. Darüber hinaus dürfte auch die Ablenkung im Straßenverkehr nach wie vor für zahlreiche Verkehrsunfälle ver-antwortlich sein.



Die Ablenkung durch mobile Geräte wird immer noch unterschätzt.

Wir werden auch in diesem Bereich unsere Kontrollen verstärken, hoffen jedoch auch auf die Einsicht der Verkehrsteilnehmer.



Fazit:



Die Zahlen der Unfallstatistik zeigen leider, dass überwiegend auf den überörtlichen Straßen immer noch viel zu schnell gefahren wird. Auch die Ablenkung - insbesondere durch Mobiltelefone - bleibt weiterhin ein Thema bei den Unfallursachen. Es bleibt daher bei unserem ständigen Appell an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren und sich nicht durch ihr Mo-biltelefon ablenken zu lassen!



Weiterhin werden die Beamtinnen und Beamten der Polizei Adenau den Kontrolldruck im Bereich der Raser und Poser rund um den Nürburgring hochhalten und konsequent die Verstöße ahnden.



Wir wünschen allen immer eine gute Fahrt.



Oliver Reichert



Polizeihauptkommissar

Leiter Polizeiinspektion Adenau



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0





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