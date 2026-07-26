Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Am Donnerstag den 23.07.2026 gegen 18:50 Uhr soll es auf dem Edeka-Parkplatz in Treis-Karden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden, 27-jährigen PKW-Fahrer und einem 28-Jährigen Fahrradfahrer gekommen sein.

Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?



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