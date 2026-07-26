Treis-Karden
Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Donnerstag den 23.07.2026 gegen 18:50 Uhr soll es auf dem Edeka-Parkplatz in Treis-Karden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden, 27-jährigen PKW-Fahrer und einem 28-Jährigen Fahrradfahrer gekommen sein.

Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit.
Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
PK Faller
Telefon: 02671 984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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