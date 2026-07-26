Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit.
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Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
PK Faller
Telefon: 02671 984-0
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Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad
Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit.