Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Linienbus

Am 24.04.2026 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger, niederländischer Tourist mit seinem Motorrad die Panoramastraße (B259) von Cochem in Fahrtrichtung Faid.

In einer Rechtskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fahrgast des Busses erlitt infolge der Kollision eine leichte Handverletzung.

Die Bundesstraße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.



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