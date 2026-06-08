Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

Am Montag, den 08.06.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in der Klöppelstraße in 56751 Polch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem PKW-Fahrer.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr das 12-jährige Kind entgegen der Einbahnstraße in den Kreuzungsbereich Kirchstraße/Klöppelstraße/Gartenstraße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz durchgeführter Vollbremsung konnte der PKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das 12-Jährige Kind verletzt und im Anschluss mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



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